Москва, , 15:49 — REGNUM Использование защитных масок на улицах Москвы не будет обязательным с 13 июля. Об этом 9 июля мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем личном блоге.

Он пояснил, что ношение масок, респираторов и других средств защиты органов дыхания будет носить рекомендательный характер. Требование санитарной дистанции остаётся в силе.

«Обязательный масочный режим на улицах будет отменён», — говорится в сообщении.

Маски и перчатки по-прежнему будут обязательны в общественном транспорте, больницах, магазинах и других общественных местах.

Как сообщало ИА REGNUM, Собянин также заявил о возвращении в Москву «праздничной атмосферы». В столице разрешат работу развлекательных объектов.

Читайте также: Собянин анонсировал возвращение в Москву «праздничной атмосферы»