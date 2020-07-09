Москва, , 13:38 — REGNUM В Москву возвращается «праздничная атмосфера». Об этом 9 июля в своём личном блоге сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

К такому выводу глава столицы пришёл на основании собственного же решения снять ряд ограничений с 13 июля и 1 августа. Смягчение режима самоизоляции касается в том числе развлекательных объектов, например, аттракционов.

«Все вновь открываемые организации должны соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором. Но несмотря на эти неизбежные неудобства, в Москву начинает возвращаться не только привычный ритм жизни, но и добрая праздничная атмосфера, по которой мы так соскучились за долгие месяцы пандемии», — написал Собянин.

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