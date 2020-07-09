Тегеран, , 15:09 — REGNUM За минувшие сутки на территории Ирана от COVID-19 скончался 221 пациент, что является наибольшим количеством за все время пандемии. Об этом 9 июля рассказала официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Также, по словам официального представителя, в результате этого общее число летальных исходов от нового заболевания в стране стало составлять 12 305.

Кроме этого, сообщается, что за последние сутки в Иране было выявлено 2 079 новых заразившихся коронавирусом и теперь их суммарное количество достигло 250 458.

Помимо того, указывается, что на сегодняшний день в стране от COVID-19 вылечились 212 716 пациентов.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество выявленных на территории Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 614 и стало составлять 30789.