Бухарест, , 14:42 — REGNUM Общее количество выявленных на территории Румынии подтверждённых случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 614 и стало составлять 30 789. Об этом 9 июля сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на группу стратегического общения по ситуации с COVID-19 при правительстве страны.

«На сегодня в Румынии подтверждены 30 789 случаев заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

Также указывается, что за это же время в стране от COVID-19 скончались 17 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов стало 1 834.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в Румынии свыше 22,5 тысячи человек вылечились от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие сутки на территории Литвы было выявлено три новых случая заражения коронавирусной инфекцией.