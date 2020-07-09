Бразилиа, , 09:07 — REGNUM За последние сутки на территории Бразилии было выявлено более 44 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и их общее число превысило 1,7 млн. Об этом 9 июля сообщает бразильский минздрав.

По информации министерства, за истекшие 24 часа в стране выявили 44 571 новый случай заражения SARS-CoV-2, в результате чего суммарное количество заразившихся стало 1 713 160.

Также сообщается, что за этот же период в Бразилии от COVID-19 скончались 1 223 пациент и потому общее число летальных исходов достигло 67 964.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране от нового заболевания вылечился 1 020 901 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Мексики новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось почти на семь тысяч и превысило 275 тыс.