Мехико, , 08:58 — REGNUM Общее число выявленных на территории Мексики новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом за истекшие сутки увеличилось почти на семь тысяч и превысило 275 тыс. Об этом 9 июля рассказал главный эпидемиолог страны Хосе Луис Аломия в ходе пресс-конференции, транслировавшей на странице ведомства в соцсети Twitter.

По данным последнего, за последние 24 часа в стране было выявлено 6 995 новых случаев заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало составлять 275 003.

Также сообщается, что за это же время в Мексике от COVID-19 скончались 782 пациента и в результате этого суммарное количество летальных исходов стало 32 796.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Аргентины было выявлено 3604 новых подтверждённых случая заражения коронавирусом.