Хабаровск, , 03:05 — REGNUM Туристические фирмы Хабаровского края не дают оптимистических прогнозов по поводу открытия границ с Китаем. По мнению компаний-перевозчиков, Китай для массового туризма откроется не раннее 2021 года.

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Туристы Дальнего Востока уже пропустили популярные фестивали и распродажи в Китае, которые ежегодно пользовались спросом. Все хабаровские турфирмы, работающие с китайским направлением, пока «стоят на якоре», пишет ИА Хабаровск.today.

«Путёвки в Гуанчжоу или в Хуньчунь остаются самыми приоритетными среди жителей Хабаровска и Дальнего Востока в целом. В Гуанчжоу 25 июня прошёл фестиваль «Драконьих лодок», — правда в этом году — без российских туристов. Хуньчунь — это «поднебесная столица» доступной и качественной медицины, которая из-за коронавируса тоже оказалась под запретом. По словам наших партнёров из КНР, раньше 2021 года границы в эти города будут закрыты», — рассказала оператор хабаровской турфирмы Светлана Соловьева.

Она добавила, что до эпидемии турфирма занималась не только китайским туризмом, медицинскими турами, но и отправкой рабочих в Южную Корею.

«Желающих отдохнуть и заработать хватает, но пока мы ограничиваемся лишь записью потенциальных клиентов в очередь до официального открытия границ», — добавила туроператор.

Как сообщало ИА REGNUM, основной туристический поток всегда приходится на лето и бархатный сезон, поэтому, даже если в октябре действительно откроются основные зарубежные туристические направления, большинство граждан примут решение перенести отпуск на 2021 год, считает председатель комитета по туризму и индустрии гостеприимства «Деловой России» в Петербурге Ирина Семёнова.