Москва, , 14:30 — REGNUM В Москве 8 июля, в День семьи, любви и верности, собираются соединить себя узами брака около 300 пар, сообщается на портале мэра столицы.

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Многое пары стремятся поженится именно в этот день. По этому церемонии бракосочетания по многочисленным просьбам состоятся во всех столичных отделах ЗАГС.

В некоторых ЗАГСах молодоженам будут вручат открытки и значки с ромашками, а невестам дарить букеты из ромашек — символ праздника.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ко Дню семьи, любви и верности социальные учреждения подготовили специальную праздничную программу.

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