Москва, , 09:13 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил граждан России с Днем семьи, любви и верности и пожелал всем счастья, любви и благополучия.

«Семья — это надежный тыл, опора и поддержка. Она дает нам силы и душевное тепло, дарит радость. Именно от семьи во многом зависит, какими вырастут наши дети, их отношение к нравственным ценностям и традициям, объединяющим российское общество», — цитирует Володина сайт нижней палаты парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ежегодно 8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака.