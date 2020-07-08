Нижний Новгород, , 11:39 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 8 июля выявили 1035 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 81 008 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 217 человек, в Ульяновской области — 108, в Саратовской области — 96, в Оренбургской области —88, в Пермском крае — 86, в Самарской области — 75, в Пензенской области — 72, в Чувашии — 69, в Башкирии и Кировской области — по 45, в Удмуртии — 38, в Татарии — 35, в Мордовии — 34, в Марий Эл — 27.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 19 241 случай, в Саратовской области — 7231, в Ульяновской области — 6628, в Башкирии — 5731, в Чувашии — 5590, в Самарской области — 5576, в Пензенской области — 5558, в Татарии — 4858, в Оренбургской области — 4427, в Пермском крае — 4155, в Мордовии — 3680, в Кировской области — 3557, в Марий Эл — 3184, в Удмуртии — 1592.

Полностью выздоровели 55 674 жителя округа, за последние сутки выписан 1321 человек. Таким образом, выздоровели более 68,72% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 784 человека, за минувшие сутки скончались 13 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу. 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 июля в России подтверждены 700 792 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6562 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России понемногу увеличивается и составляет уже более 11,55%. Полностью выздоровели 472 511 жителей России, за сутки выписан 8631 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 67,42% граждан. 10 667 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 173 — за последние сутки.

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