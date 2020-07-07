Нижний Новгород, , 11:06 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 7 июля выявили 991 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 79 973 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 198 человек, в Ульяновской области — 105, в Самарской области — 102, в Саратовской области — 95, в Оренбургской области —86, в Пензенской области — 68, в Чувашии — 67, в Кировской области — 53, в Пермском крае — 52, в Башкирии — 48, в Татарии — 36, в Мордовии — 35, в Марий Эл — 29, в Удмуртии — 17.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 19 024 случая, в Саратовской области — 7135, в Ульяновской области — 6520, в Башкирии — 5686, в Чувашии — 5521, в Самарской области — 5501, в Пензенской области — 5486, в Татарии — 4823, в Оренбургской области — 4339, в Пермском крае — 4069, в Мордовии — 3646, в Кировской области — 3512, в Марий Эл — 3157, в Удмуртии — 1554.

Полностью выздоровели 54 353 жителя округа, за последние сутки выписаны 1093 человека. Таким образом, выздоровели более 67,96% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 771 человек, за минувшие сутки скончались 13 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 и 6 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля в России подтверждены 694 230 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6368 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России понемногу увеличивается и составляет уже более 11,51%. Полностью выздоровели 463 880 жителей России, за сутки выписан 9551 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 66,81% граждан. 10 494 человека скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 198 — за последние сутки.

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