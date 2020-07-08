Москва, , 09:24 — REGNUM Вторая волна коронавируса в России неизбежна, считает замдиректора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Вместе с тем, отметил эксперт, жесткий режим самоизоляции вряд ли будет введен. По его словам, введение ограничительных мер и домашняя самоизоляция были важны на первом этапе для приведения в готовность медучреждений.

Однако введение строгих ограничений при инфекции, которая передается воздушно-капельным путем, бессмысленно, поскольку «нет такого шлюза, который бы ее не пустил».

«Я думаю, что вторая волна абсолютно точно случится, потому что стабилизация процесса происходит, когда 30% населения имеет иммунный ответ», — сказал он ТАСС, добавив, что сейчас данные выборочного исследования в Москве показывают, что таких людей не более 20%.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что второй всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией возможен осенью, однако строгие ограничения для людей повторно вводить нельзя.

По его словам, к осени в стране образуется «большая прослойка населения с иммунитетом», при этом летом повышается сопротивляемость организма. Заболевание COVID-19, вероятно, вернётся в холодный период, к этому «надо готовиться».

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