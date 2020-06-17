Москва, , 15:11 — REGNUM Новогодние праздники дают большую добавочную смертность, чем коронавирус. Об этом 17 июня заявил депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко («Единая Россия») в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

По его словам, инициатива существенно сократить новогодние праздники в 2021 году из-за длительного перерыва работы в связи с режимом самоизоляции, оправдана не только в экономическом, но и медицинском плане.

«Хочу заступиться за коронавирусную инфекцию. Руки прочь от нее, она тут не при чем. Вроде все помнят, как мы 31 декабря уходили с работы, встречали новый год, 1 января отдыхали и 2 января выходили на работу. А сейчас эта декада ужаса, когда идёт перепитие, переедание, она даёт больше смертей дополнительных, чем вся коронавирусная инфекция. Давно пора от этого уйти. Это чисто медицинское определение. А что касается экономики, весь мир начинает работать со 2 января. А мы в это время бражничаем ми непонятно чем занимаемся», — заявил Онищенко.

Также депутат Госдумы добавил, что взрослым гражданам России следует строить экономику, а каникулы должны быть у детей.

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