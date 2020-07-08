Нью-Дели, , 09:11 — REGNUM За минувшие сутки на территории Индии было выявлено более 22 тысяч новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 июля сообщает телеканал NDTV со ссылкой на данные индийского министерства здравоохранения и семейного благополучия.

По данным министерства, в стране за истекшие 24 часа было выявлено 22 572 заразившихся SARS-CoV-2 и потому теперь их общее число стало 742 417.

Также сообщается, что за это же время в Индии от COVID-19 умерли 482 пациента, в результате чего суммарное количество летальных исходов достигло 20 642.

При этом указывается, что за последние сутки в стране 16 883 человека вылечились от COVID-19 и теперь общее число выздоровевших стало 456 831.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее число выявленных на территории Турции подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на более чем одну тысячу и превысило 207 тыс.