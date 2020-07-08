Анкара, , 08:29 — REGNUM Общее число выявленных на территории Турции подтвержденных случаев заражения коронавирусом за сутки возросло на более чем одну тысячу и превысило 207 тыс. Об этом 8 июля сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа на своей странице в соцсети Twitter.

По данным главы минздрава Турции, за сутки в стране было выявлено 1 053 новых случая заражения SARS-CoV-2 и теперь их общее число стало 207 897.

Также сообщается, что за этот же период в Турции от COVID-19 скончались 19 пациентов, в результате чего суммарное количество летальных исходов теперь составляет 5 260.

Кроме этого, уточняется, что на данный момент в стране свыше 185 тыс. человек вылечились от COVID-19 и что за время пандемии было проведено 3, 733 млн тестов на коронавирус, 50 545 из которых за последние 24 часа.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки в Колумбии было выявлено свыше 4 тысяч новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.