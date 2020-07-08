Москва, , 08:17 — REGNUM Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к президенту РФ Владимиру Путину с предложение перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля, сообщает RT.

По ее мнению, 12 июня у многих жителей России ассоциируется с распадом СССР, а не с приобретением независимости страны.

В связи с тем, что подавляющее большинство граждан России одобрили внесение поправок к Конституции, Волынец предложила главе государства дать поручение правительству разработать комплекс мероприятий, который необходим для утверждения 1 июля Днем России.

Напомним, День России — это государственный праздник, который отмечается ежегодно 12 июня. В этот день в 1990 году Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.

Это стало одним из основных ударов по разваливающемуся Советскому Союзу. В стране разгорелась политическая борьба между председателем Верховного совета РСФСР Борисом Ельциным, в последствии ставшим президентом РСФСР и президентом СССР Михаилом Горбачевым.

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