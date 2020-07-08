Кызыл, , 07:51 — REGNUM В Туве наблюдается постепенное снижение числа новых заражённых коронавирусом. По словам главы республики Шолбана Кара-оола, еженедельный прирост снижается в среднем на 23%, ежедневный — на 7,3%.

«Наконец-то появилось ощущение, что коронавирус начал отступать. У нас наблюдается снижение заболеваемости», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, власти крайне осторожно, по уже рассчитывают на ослабление противоэпидемических мероприятий. Однако сроки названы после тщательного анализа ситуации.

Напомним, по ситуации на 7 июня в республике подтверждено более 5,2 тыс. случаев заражения коронавирусом. Как сообщало ИА REGNUM, за сутки выявлено 70 носителей. Неделей ранее ежедневно выявляли более ста новых случаев.

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