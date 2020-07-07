Кызыл, , 08:40 — REGNUM В Туве число летальных случаев среди пациентов с коронавирусом вновь выросло. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, непосредственно от COVID-19 умерли 32 человека.

Из них двое скончались в мае, остальные 30 — в июне.

«С 26 по 30 июня по предварительным данным зарегистрировано 10 случаев смертности от COVID-19», — отметили в минздраве.

Среди умерших двоим было старше 80 лет, двое в возрасте от 70 до 80 лет, двое — от 60 до 70. Четверо скончавшихся были младше 60 лет. При этом у всех пациентов отмечено обострение хронических заболеваний.

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