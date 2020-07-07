Кызыл, , 09:04 — REGNUM В Туве за минувшие сутки выявили 70 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за всё время эпидемии подтверждено более 5,2 тыс. случаев.

Из них на сегодняшний день выздоровели около 3,85 тыс. человек. За сутки выписаны из больниц с выздоровлением 187 пациентов.

«Коэффициент распространения от одного инфицированного до его госпитализации составил 0,6. Проведено 124 387 лабораторных исследований, в том числе за последние сутки проведено 2003 исследований», — отметили в минздраве.

Добавим, что число летальных случаев от COVID-19 в республике вновь выросло и достигло 32. Как сообщало ИА REGNUM, двое из них скончались в мае, остальные 30 — в июне.

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