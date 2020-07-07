Бишкек, , 15:32 — REGNUM Запрет на проведение массовых торжественных мероприятий в Киргизии не отменяли. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге в правительстве заявил премьер-министр Кубатбек Боронов.

«Несмотря на это, граждане проводят их тайно, входят в кафе и рестораны через «черный вход» и празднуют», — пожаловался высокопоставленный чиновник.

Глава правительства отметил, что из-за резкого увеличения количества заразившихся коронавирусом власти республики вынуждены ужесточить наказание за проведение праздничных застолий, похорон, поминок и других семейных мероприятий.