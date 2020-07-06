Бишкек, , 17:32 — REGNUM Власти Киргизии признают, что ситуация с коронавирусом в республике сложная. Об этом заявил президент Сооронбай Жээнбеков на заседании совета безопасности страны сегодня, 6 июля.

Сооронбай Жээнбеков President.kg

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Тем не менее, по словам главы государства, вопрос о введении режима чрезвычайного положения на всей территории республики пока не рассматривается.

«Каждому поколению суждено столкнуться с испытаниями. Нашим отцам и дедам пришлось пережить все ужасы Великой Отечественной войны и ценой своих жизней оставить нам в наследство мирное небо над головой. Сегодня мы боремся с этим недугом», — подчеркнул Жээнбеков.