Бишкек, , 15:30 — REGNUM За последние сутки в Киргизии зарегистрировано 450 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией. В том числе среди медиков — 78 случаев. Об этом сегодня, 7 июля, на брифинге заявила начальник управления минздрава Айнура Акматова.

Наибольшее количество новых зараженных зафиксировано в столице республики — 229 человек.

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Всего в Киргизии с начала пандемии зарегистрирован 8 141 случай заражения коронавирусом, из них 1 225 среди медицинских работников.

За сутки из стационара выписали 73 пациента, излечившихся от COVID-19. В том числе 12 медиков.

Всего с начала пандемии в Киргизии излечились от коронавируса 2 916 человек, из них 515 — медицинские работники.

За прошедшие сутки в республике зафиксировано 7 летальных исходов от COVID-19. Всего в Киргизии от коронавируса умерли 99 человек.