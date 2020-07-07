Кабул, , 14:13 — REGNUM За минувшие сутки на территории Афганистана было выявлено 194 новых подтвержденных случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом 7 июля сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на афганский минздрав.

В результате этого, общее число заразившихся SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день стало составлять 33 348.

Также сообщается, что за сутки в Афганистане от COVID-19 также умерли 22 пациента и потому суммарное количество летальных исходов стало составлять 920.

При этом уточняется, что на сегодняшний день в стране от нового заболевания вылечился 20 151 человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за истекшие 24 часа на территории Нигерии было выявлено 575 новых случаев заражения коронавирусом.