Абуджа, , 13:45 — REGNUM За истекшие сутки на территории Нигерии было выявлено 575 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщает Центр по контролю за заболеваниями республики (NCDC).

По последним данным, в результате этого общее число выявленных в стране случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 29 286.

Также сообщается, что на сегодняшний день в Нигерии суммарное количество летальных исходов от COVID-19 составляет 654 пациента при 11 828 вылечившихся.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что рекордное количество скончавшихся от COVID-19 — 200 пациентов — было зафиксировано на территории Ирана за прошедшие 24 часа.