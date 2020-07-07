Тегеран, , 13:32 — REGNUM Рекордное количество скончавшихся от COVID-19 — 200 пациентов — было зафиксировано на территории Ирана за прошедшие 24 часа. Об этом 7 июля сообщила официальный представитель иранского минздрава Сима Садат Лари в эфире телеканала IRINN.

Также она уточнила, что в результате этого общее число летальных исходов от COVID-19 в стране стало 11 931.

Кроме этого, сообщается, что за последние 24 часа в Иране выявили 2 637 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом и теперь их суммарное количество стало 245 688.

Помимо того, отмечается, что в настоящее в стране от COVID-19 вылечились 207 тысяч человек.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки на территории Литвы было выявлено три новых подтверждённых случая заражения коронавирусной инфекцией.