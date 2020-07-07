Токио, , 12:34 — REGNUM В Голливуде хотят снять кинокартину о глава альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлосе Гоне, против которого в Японии выдвинуты обвинения в сокрытии доходов на сумму 5 млрд иен (около $44 млн). Об этом сообщил менеджер частной авиакомпании Окан Косемен на суде в Стамбуле, сообщает «Асахи Симбун».

Косемен является сотрудником авиакомпании, которая, предположительно, содействовала вывозу экс-главы Nissan в Ливию. Он рассказал, что Гон интересовался у него стоимостью самолета и также упомянул, что некий продюсер из Голливуда хочет снять фильм о его побеге.

На суде менеджер авиакомпании сообщил, что сопровождал бывшего главу японской компании из аэропорта Стамбула до Бейрута.

Ранее стало известно, что прокуратура Токио направила в Соединенные Штаты запрос на выдачу двух человек, которые обвиняются в том, что содействовали побегу Гона из Японии.

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