Токио, , 12:59 — REGNUM В сети появился тизер электрического кроссовера Nissan Ariya. Изображение размещено на сайте японской автокомпании.

Новинка дебютирует на авторынке уже в июле 2020 года. Авто будет снабжено решёткой радиатора, которая будет обрамлена с обеих сторон светодиодными полосами, как концептуальная модель, представленная на автошоу в Токио в прошлом году.

Электрокар будет выделяться наклонной крышей и спойлером сзади. Стоит отметить, что данная модель будет укомплектована обычными дверными ручками, а не выдвижными, как предполагалось ранее.

По размерам новинка будет сопоставима с моделью Rogue нового поколения. При этом построят авто на новой платформе.

Предполагается, что кроссовер будет оснащён системой автопилота ProPilot, а также современными системами безопасности.

Что же касается движка, то подробностей о нём пока нет. Вполне возможно, что кроссовер укомплектуют двумя электромоторами — по одному на каждой оси.

Ранее компания Nissan представила в США обновлённый кроссовер Rogue (X-Trail) с бензиновым движком мощностью 184 л. с. рабочим объёмом 2,5 л. Этот мотор агрегатируется с вариатором и приводом 4×4.

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