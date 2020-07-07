Донецк, , 11:51 — REGNUM На территории Донецкой Народной Республики (ДНР) за последние сутки были выявлены 22 новых случая заражения коронавирусом. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.

«За последние сутки в ДНР выявлены 22 новых случая коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также в нем уточняется, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 1 264.

Кроме этого, сообщается, что общее число летальных исходов от COVID-19 в ДНР в настоящее время составляет 77 пациентов при 558 вылечившихся и 629 госпитализированных.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой, что в специальной комиссии республики по подсчету смертельных случаев пациентов с коронавирусом не успевает обрабатывать данные.