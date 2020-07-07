Нур-Султан, , 11:45 — REGNUM В Казахстане специальная комиссия по подсчету смертельных случаев пациентов с коронавирусом не успевает обрабатывать данные. Об этом 7 июля заявил министр здравоохранения республики Алексей Цой на брифинге.

По его словам, минздрав перешел на еженедельную форму отчетности по летальным случаям. «Комиссия физически не успевает обрабатывать объем информации о заболевших», — сказал министр.

По его словам, члены комиссии тоже заражаются коронавирусом, поэтому эффективность расчётов снижается. Кроме того, растет число летальных случаев, и комиссии необходимо определить, что стало причиной смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 7 июля в Казахстане выявили 49 863 случая заражения коронавирусом, выздоровели 16 298 человек, скончались 264 пациента.

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