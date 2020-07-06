Нижний Новгород, , 11:04 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 6 июля выявили 1048 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 78 982 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 212 человек, в Самарской области — 135, в Ульяновской области — 107, в Саратовской области — 99, в Оренбургской области —83, в Пензенской области — 71, в Чувашии — 68, в Кировской области — 55, в Пермском крае — 53, в Башкирии — 47, в Татарии — 38, в Мордовии — 34, в Марий Эл — 28, в Удмуртии — 18.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 18 826 случаев, в Саратовской области — 7040, в Ульяновской области — 6415, в Башкирии — 5638, в Чувашии — 5454, в Пензенской области — 5418, в Самарской области — 5399, в Татарии — 4787, в Оренбургской области — 4253, в Пермском крае — 4017, в Мордовии — 3611, в Кировской области — 3459, в Марий Эл — 3128, в Удмуртии — 1537.

Полностью выздоровели 53 260 жителей округа, за последние сутки выписан 421 человек. Таким образом, выздоровели более 67,43% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 758 человек, за минувшие сутки скончались 12 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля. 5 июля число выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом вновь превысило тысячу и составило 1049 случаев.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 6 июля в России подтвержден 687 862 случая заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6611 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России понемногу увеличивается и составляет уже более 11,48%. Полностью выздоровели 454 329 жителей России, за сутки выписаны 3579 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 66,04% граждан. 10 296 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 135 — за последние сутки.

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