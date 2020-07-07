Санкт-Петербург, , 11:02 — REGNUM В Ленинградской области за прошедшие сутки выявлено еще 52 носителя коронавируса SARS-CoV-2 и девять выздоровевших. Таким образом число инфицированных и заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 4792 человека, а выздоровевших — 4211 человек. Об этом 7 июля сообщили в федеральном оперативном штабе.

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Согласно официальной статистике, за время пандемии в регионе зафиксировано 34 летальных случая, при этом за прошедшие сутки новых смертей не зарегистрировано.

Отметим, по данным оперативного штаба Ленинградской области, за прошедшие сутки в регионе было выявлено 52 заболевших в 37 населенных пунктах.

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