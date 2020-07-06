Санкт-Петербург, , 12:47 — REGNUM Комитет по здравоохранению Ленинградской области для терапии COVID-19 в стационарах региона закупил препараты на сумму 42 млн рублей. Также закуплены препараты для лечения пациентов на дому. Об этом 6 июля сообщили в пресс-службе областного правительства.

Противовирусные и иммунные препараты уже поставлены в больницы региона. Кроме того, на сумму 2 млн рублей закуплены антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты для лечения пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией на дому.

«По решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, область обеспечит необходимую терапию для жителей региона по назначению лечащего врача», — уточнили в пресс-службе.

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Ранее стало известно, что с 6 июля в регионе закрывается ряд COVID-центров, развернутых в Кингисеппе, Бокситогорске и Тосно. В Ленобласти разворачивается работа по восстановлению в полном объеме оказания медицинской помощи в рамках программы ОМС. В ближайшее время будут открыты поликлиники во всех районах области, продолжится диспансеризации населения и начнут выезжать в отдаленные населённые пункты мобильные ФАПы и амбулатории.

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