Москва, , 09:33 — REGNUM При появлении вакцины от коронавируса и её одинаковой стоимости большинство граждан РФ (60%) предпочтут российскую, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Склоняются сделать прививку от SARS-CoV-2 импортной вакциной 17%. Пока не решили 24% опрошенных.

Знают, что планируется наладить промышленное производство российской вакцины от коронавируса, 61% граждан. Ожидают, что она будет хорошего качества, 48%, плохого — 20%. Затруднились ответить 31%.

Опрос проведен 19−21 июня 2020 года среди 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, после появления вакцины прививку от коронавируса хотят сделать 44% жителей России.

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