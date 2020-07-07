Москва, , 09:05 — REGNUM После появления вакцины прививку от коронавируса хотят сделать 44% жителей России. Пока не решили 6% опрошенных, приводит данные Фонд «Общественное мнение» (ФОМ).

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Нет желания вакцинироваться от SARS-CoV2 у 50% граждан. Главная причина — нет доверия к качеству быстро разработанной вакцине (10%).

Также граждане считают, что у них хорошее здоровье, нет опасности заразиться (9%). По мнению 9%, опасность от коронавируса преувеличена. 8% уверены, что организм сам должен вырабатывать иммунитет.

Опрос проведен 19−21 июня 2020 года. Опрошены 1000 граждан РФ старше 18 лет. Статпогрешность не превышает 3,8%.

Как сообщало ИА REGNUM, массовая вакцинация предотвратит новые вспышки эпидемии коронавируса, считают 54% жителей РФ.

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