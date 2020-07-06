Санкт-Петербург, , 13:02 — REGNUM Историк Олег Соколов во время очередного заседания по делу об убийстве аспирантки Анастасии Ещенко добился оглашения их переписки, в которой жертва оскорбляла и таким образом якобы доводила подсудимого, передает 6 июля корреспондент ИА REGNUM.

По словам подсудимого, оглашение его переписки с Ещенко необходимо для того, чтобы показать «ту маленькую вершину айсберга» их отношений и объяснить причины его преступного поступка. Соколов, на этот раз без истерики, заявил суду, что Анастасия на протяжении 15 месяцев присылала ему чудовищные сообщения с оскорблениями в адрес его детей.

Читайте также: Историк Соколов устроил истерику в суде

«Эти сообщения раскрывают мотивы и объясняют, почему произошла эта трагедия», — резюмировал подсудимый.

По его словам, если данные материалы дела не будут оглашены в открытом заседании, то созданный в общественном сознании образ «чудовищного маньяка» изменен не будет.

«То, что сохранилось в телефоне — маленькая вершина большого айсберга, — заверил Соколов. — Она довела до безумия, как же это не посмотреть прессе».

Суд постановил огласить переписку Соколова и Ещенко в открытом заседании.

Читайте ранее в этом сюжете: Историк Соколов изменял Ещенко, а когда она узнала об этом — убил: версия

Читайте развитие сюжета: Больные отношения: в суде зачитали переписку Ещенко и Соколова