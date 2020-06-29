Санкт-Петербург, , 15:58 — REGNUM Петербургский историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве своей сожительницы, аспирантки Анастасии Ещенко, на процессе по своему делу в эмоциональной речи накричал на судью, за что получил от нее предупреждение. По словам подсудимого, погибшая девушка незадолго до смерти очень сильно оскорбляла его и не была «невинной девочкой», передает корреспондент ИА REGNUM. Соколов потребовал открыто зачитать их переписку.

Олег Соколов в суде Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Во время очередного заседания были зачитаны показания полицейского, который увидел пистолет у Соколова, когда того извлекли из Мойки, а также показания родителей обвиняемого. Отец и мать положительно охарактеризовали своего единственного сына, однако отметили, что их отпрыск вспыльчив, но в целом примерный гражданин.

Также, согласно зачитанным письменным показаниям матери, Олег Соколов был трижды женат. От каждого брака у него есть дети. Самая старшая дочь с отцом и его родителями не общается, отношения не поддерживает, живет в США. Вторая дочь от умершей от рака второй жены учится во Франции, иногда общается с Соколовым и его родителями. Еще есть две младшие дочери, 14 лет и 8 лет, от третьей супруги. Они поддерживают отношения с отцом даже после развода родителей, до трагических событий историк часто виделся с ними, дарил много подарков, что, по словам родителей Соколова, не нравилось Анастасии Ещенко, и та каждый раз устраивала скандалы.

«Я просила Олега расстаться с ней, но он этого не делал», — заявила в своих показаниях мать Соколова.

Зачитав показания свидетелей, государственный обвинитель предложила суду выслушать переписку между Ещенко и Соколовым, однако попросила суд закрыть данную часть судебного разбирательства от общественности, чтобы не разглашать тайну личной, интимной жизни.

Это предложение было поддержано стороной потерпевших, однако в корне не понравилось самому обвиняемому и его адвокату, который настаивал на том, чтобы эти показания были заслушаны в открытом режиме, поскольку, по его словам, содержат оскорбления, но не подробности интимной жизни.

Как только было дано слово подсудимому, Олег Соколов впал в истерику.

«Я настаиваю на том, чтобы эти вещественные доказательства были объявлены в открытом заседании, потому что иначе будет нарушен приоритет прав! В этих доказательствах видно, что делала пострадавшая! Какие страшные оскорбления она употребляла, какие страшные вещи она мне писала, как она оскорбляла моих детей!» — с каждым словом повышая голос, начал говорить подсудимый.

В какой-то момент Соколов не выдержал и сорвался на крик. Из его речи стало понятно, что он не считает свою жертву невиновной в случившемся, а произошедшее, по его версии, — результат ее длительного негативного отношения к детям от предыдущего брака.

«То, что там высказано, то, что она там говорит, — омерзительно, гнусно! Услышав эти вещи, люди смогут понять, что там произошло! — прокричал Соколов. — Люди этого не знают, думают, что она была чистой, невинной девочкой! То, что она творила, — там есть маленькая часть того, что она творила! Это люди должны увидеть!»

После чего подсудимый заявил, что судья, если закроет процесс, примет решение под давлением прессы и общественности, то у него не будет никакой возможности объясниться и в глазах людей будет создан его жуткий образ.

В результате судья вынесла Олегу Соколову замечание за несоблюдение порядка, повышение голоса и высказывания в адрес судьи, после чего объявила перерыв.

Напомним, историк Олег Соколов обвиняется в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко в ноябре 2019 года. Он признал свою вину. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

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