Санкт-Петербург, , 10:41 — REGNUM В Ленинградской области за последние сутки подтвердили 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и не зафиксировали ни одного выздоровевшего. Об этом сообщили 6 июля в федеральном оперативном штабе.

Суточный уровень заражения в Ленобласти остается в регионе стабильным, в районе 50 новых случаев ежедневно. С учетом новых данных, общее количество зафиксированных фактов заражения в регионе составляет 4 740 случаев.

За все время в Ленобласти выздоровели 4 202 пациента, ранее заболевших COVID-19.

Смертность от коронавирусной инфекции в Ленинградской области на сегодня составляет 34 случая. За последние сутки смертей не было.

По данным на 5 июля, наибольшее число случаев коронавируса в Ленобласти за всё время отмечено в нескольких крупных городах региона: Выборге (6), Гатчина (5), Кудрово, Кириши, Никольское (4), Пикалево, Лаголово и Приозерск (3), Янино-1 и Кингисепп (2).

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Как сообщало ИА REGNUM, власти Ленинградской области ввели дополнительные послабления ограничительного режима, которые вступят в силу с понедельника, 6 июля.

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