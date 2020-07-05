Нижний Новгород, , 13:41 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 5 июля выявили 1049 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 77 934 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса вновь выявлено в Нижегородской области — 217 человек, в Самарской области — 127, в Ульяновской области — 105, в Саратовской области — 97, в Оренбургской области —82, в Пензенской области — 79, в Чувашии — 71, в Пермском крае — 53, в Кировской области — 50, в Башкирии — 48, в Татарии — 38, в Мордовии — 35, в Марий Эл — 27, в Удмуртии — 20.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 18 614 случаев, в Саратовской области — 6941, в Ульяновской области — 6308, в Башкирии — 5591, в Чувашии — 5386, в Пензенской области — 5347, в Самарской области — 5264, в Татарии — 4749, в Оренбургской области — 4170, в Пермском крае — 3964, в Мордовии — 3577, в Кировской области — 3404, в Марий Эл — 3100, в Удмуртии — 1519.

Полностью выздоровели 52 839 жителей округа, за последние сутки выписаны 369 человек. Таким образом, выздоровели более 67,79% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 746 человек, за минувшие сутки скончались десять жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 4 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 5 июля в России подтвержден 681 251 случай заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6736 новых носителей SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,39%. Полностью выздоровели 450 750 жителей России, за сутки выписан 3871 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 66,16% граждан. 10 161 человек скончался на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 134 — за последние сутки.

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