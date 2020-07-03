Санкт-Петербург, , 18:01 — REGNUM Власти Ленинградской области, на фоне устойчивой динамики выявления числа заразившихся коронавирусной инфекцией, ввели дополнительные послабления, которые вступят в силу с понедельника, 6 июля.

Во всех трех зонах, на которые разделен регион по степени угрозы коронавируса, с этого дня разрешили ходить в спортивные залы и бассейны, разрешили работу салонов красоты, но, в зависимости от «цвета» зоны, соблюдать определенные условия.

Согласно документу, опубликованному 3 июля на официальном сайте администрации Ленинградской области, с 6 июля во всех трех зонах региона могут вернуться к работе спортивные и фитнес-залы. Однако если в «зеленой» зоне ограничений на их посещение никаких не будет, в «желтой» и «красной» зонах в таких заведениях должно находиться ограниченное количество людей — не более одного человека на 4 кв. метра.

Также могут вернуться к полноценной работе Дома культуры в «зеленой» зоне, но с соблюдением масочного режима. В «красной» зоне занятия могут проводиться индивидуально или в группе не более шести человек, при этом все участники обязаны быть в масках. В «желтой» зоне также разрешены индивидуальные и групповые занятия, но не более 12 человек за раз, СИЗ у всех участников обязательны. Кроме того, занятия разрешены и на открытом воздухе.

Могут вернуться к работе и все музеи региона. В «красной» зоне разрешены экскурсии до десяти человек в СИЗ, а в помещениях — до пяти, но не более человека на 12 кв. м., также в масках. В «желтой» — группы на открытом воздухе должны быть не более 25 человек, внутри помещений не более 10-ти, с учетом нормы один посетитель на 8 кв. м. В «зеленой» зоне все ограничения на экскурсии на воздухе отменены, в помещениях — группы до 10 человек, но не более одного человека на 4 кв. м.

«Разрешено проведение выездных экскурсий с использование 3D-очков при их индивидуальной дезинфекции, возможен допуск посетителей в парковые зоны с обязательным использованием масок», — говорится в постановлении правительства Ленобласти.

Также предусмотрено снятие ряда ограничений по деятельности салонов красоты, гостиниц и бассейнов. В «красной» зоне: не смогут возобновить работу салоны, у которых нет медицинской лицензии на деятельность и нельзя будет разом заполнять все рабочее пространство.

Гостиницы также не смогут организовать питание в своих кафе и столовых, еда только навынос или на открытом воздухе. В бассейнах «красной» и «желтой» зон, можно будет находиться не более чем одному человеку на 5 кв. м плавательного бассейна и не более 10 кв. м площади зеркала воды дорожки плавательного бассейна.

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