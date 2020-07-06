Богота, , 08:35 — REGNUM Общее число выявленных в Колумбии случаев заражения коронавирусом за прошедшие сутки возросло на 3 721 и превысило 117 тысяч. Об этом 6 июля сообщает колумбийский минздрав на странице в соцсети Twitter.

По информации министерства, на сегодняшний день в стране было выявлено 117 110 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

Также сообщается, что за этот же период в стране от COVID-19 скончались 122 пациента и в результате этого суммарное количество летальных исходов достигло 4 064.

При этом отмечается, что за истекшие 24 часа в стране 1 318 человек излечились от COVID-19 и потому общее число выздоровевших теперь стало 47 881.

Кроме этого, указывается, что в стране с начала пандемии был проведен 860 371 тест на SARS-CoV-2, 21 тысяча из которых — за последние сутки.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что суммарное число выявленных на территории Канады случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 105 тысяч.