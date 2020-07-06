Оттава, , 08:02 — REGNUM Суммарное число выявленных на территории Канады случаев заражения коронавирусом на сегодняшний день превысило 105 тысяч. Об этом 6 июля сообщает минздрав страны.

По информации министерства, общее количество зараженных SARS-CoV-2 в стране на сегодняшний день составляет 105 536.

Также сообщается, что суммарное число летальных исходов от COVID-19 в Канаде на данный момент составляет 8 663.

При этом в наибольшей степени от коронавирусной инфекции пострадали канадские провинции Квебек (55 863 заразившихся), Онтарио (35 794) и Альберта (8 259).

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Германии за прошедшие сутки выявили 219 случаев заражения коронавирусом нового типа.