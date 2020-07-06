Берлин, , 07:44 — REGNUM В Германии за прошедшие сутки выявили 219 случаев заражения коронавирусом нового типа. Об этом свидетельствуют данные берлинского института имени Роберта Коха.

Таким образом общее количество подтвержденных в ФРГ случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 196 554. Также за 5 июля в стране скончались пять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего жертвами осложнений COVID-19 в Германии стали 9016 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, наиболее пострадавшими от коронавирусной инфекции в Германии по-прежнему являются федеральные земли Бавария, Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг. На них приходится более половины всех случаев заражения коронавирусом нового типа.

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