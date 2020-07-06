Нью-Йорк, США, , 04:11 — REGNUM Выразившие желание вернуться на Родину граждане России вылетели из американского Нью-Йорка в Москву вывозным рейсом авиакомпании «Аэрофлот». Об этом говорится на сайте международного аэропорта имени Джона Кеннеди.

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло воздушной гавани, авиарейс SU103 вылетел из США. Ожидается, что авиалайнер Boeing 777−300 прибудет в столичный аэропорт «Шереметьево» к 11:13 по московскому времени.

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Ранее российское посольство в Вашингтоне на своей странице в Facebook сообщало, что на рейс могут зарегистрироваться граждане России из ряда регионов страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня спецрейс с 394 гражданами России вылетел из Нью-Йорка в Москву. Среди них были 72 пассажира, которым была необходима срочная репатриация.