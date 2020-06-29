Вашингтон, , 06:11 — REGNUM Спецрейс с 394 гражданами России на борту направился из Нью-Йорка в Москву. Об этом рассказал посол РФ в США Анатолий Антонов на странице диппредставительства в Facebook.

«Только что самолёт оторвался от земли. Сегодня на Родину возвращаются 394 человека», — сказал Антонова.

По его словам, среди пассажиров рейса находятся 17 младенцев. На вывозном борту также находились 72 пассажира, которым была нужна срочная репатриация.

Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, более 200 граждан РФ вернулись в страну вывозными авиарейсами из Еравана в Воронеж и Калугу

Читайте ранее в этом сюжете: Более 200 граждан РФ вернулись на родину вывозными рейсами из Еревана