Афины , , 19:10 — REGNUM Количество выявленных случаев заражения коронавирусом за сутки увеличилось в Греции на девять. Об этом сообщили 5 июля в Национальной организации общественного здравоохранения.

Таким образом, общее количество подтверждённых случаев инфицирования коронавирусом в стране достигло 3519.

Отмечается, что за последние 24 часа в стране никто не умер от COVID-19. Общее количество летальных исходов в Греции среди пациентов с COVID-19 составляет 192.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве Азербайджана сообщили, что в стране общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 523 и достигло 20 324.

Читайте также: В Азербайджане за сутки выявили 523 случая заражения SARS-CoV-2