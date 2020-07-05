Баку, , 18:18 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 523 и достигло 20 324. Об этом 5 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«В Азербайджане выявлены еще 523 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом указано, что с начала пандемии в стране скончались 250 пациентов с диагнозом COVID-19. Излечившимися признаны 11 742 человека, в больницах остаются 8332 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 5 июля в пресс-службе МВД Приднестровья сообщили, что в ПМР за сутки выявили четыре новых случая заражения коронавирусом.

Читайте также: В Приднестровье число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 1250