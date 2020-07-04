Нижний Новгород, , 12:44 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 4 июля выявили 994 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 76 885 случаев, сообщает оперативный штаб России.

Максимальное число новых носителей коронавируса традиционно выявлено в Нижегородской области — 225 человек, в Ульяновской области — 107, в Саратовской области — 98, в Самарской области — 87, в Оренбургской области —81, в Пензенской области — 75, в Чувашии — 62, в Пермском крае — 54, в Башкирии — 46, в Татарии — 38, в Мордовии — 37, в Кировской области — 33, в Марий Эл — 28, в Удмуртии — 23.

С учетом новых данных общее число заражений коронавирусом в Нижегородской области составило 18 397 случаев, в Саратовской области — 6844, в Ульяновской области — 6203, в Башкирии — 5543, в Чувашии — 5315, в Пензенской области — 5268, в Самарской области — 5137, в Татарии — 4711, в Оренбургской области — 4088, в Пермском крае — 3911, в Мордовии — 3542, в Кировской области — 3354, в Марий Эл — 3073, в Удмуртии — 1499.

Полностью выздоровели 52 470 жителей округа, за последние сутки выписан 841 человек. Таким образом, выздоровели более 68,24% от общего числа носителей коронавируса в ПФО. Скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний 736 человек, за минувшие сутки скончались 20 жителей Поволжья.

Напомним, менее одной тысячи новых случаев заражения коронавирусом фиксировалось по состоянию на 23 июня впервые за долгое время, затем несколько дней подряд — с 25 июня по 3 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 июля в России подтверждено 674 515 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 6632 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России составляет более 11,39%. Полностью выздоровели 446 879 жителей России, за сутки выписаны 8986 человек. Таким образом, из общего числа носителей коронавируса выздоровели более 66,25% граждан. 10 027 человек скончались на фоне коронавируса от обострения хронических заболеваний, 168 — за последние сутки.

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