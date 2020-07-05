Женева, Швейцария, , 09:10 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прекратила испытания препаратов гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусное средство) на заболевших COVID-19. Об этом 4 июля сообщается на сайте ВОЗ.

В документе указывается, что данное решение было принято согласно рекомендации международного руководящего комитета, так называемого испытания солидарности, которое направлено на создание препарата от коронавирусной инфекции.

Также указывается, что в рамках данных испытаний было проведено влияние данных препаратов на смертность от нового заболевания.

«Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19», — говорится в сообщении.

Отметим, как передавало ИА REGNUM, ранее ВОЗ сообщила, что за прошедшие сутки во всем мире выявили 212326 случаев заражения коронавирусом нового типа, что является рекордным результатом.