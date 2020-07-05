Женева, Швейцария, , 07:32 — REGNUM За прошедшие сутки во всем мире выявили 212 326 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, это рекордное число выявленных пациентов за сутки с начала пандемии коронавирусной инфекции. Из этих случаев 129 772 было выявлено в Северной и Южной Америке. При этом половина из них приходится на США и Бразилию. Также 27 947 случаев инфицирования SARS-CoV-2 выявили в Юго-восточной Азии за минувшие сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля, по данным ВОЗ, общее число подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в мире превысило 10,9 млн. Также за сутки скончались 5 тысяч пациентов от осложнений COVID-19.

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