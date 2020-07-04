Баку, , 20:14 — REGNUM В Азербайджане общее число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки увеличилось на 534 и достигло 19 801. Об этом 4 июля сообщили в пресс-службе оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при правительстве страны.

«В Азербайджане выявлены еще 534 случая заражения коронавирусом», — говорится в сообщении.

При этом указано, что с начала пандемии в стране скончался 241 пациент с диагнозом COVID-19. Излечившимися признаны 11 291 человек, в больницах остаются 8269 пациентов.

Как передавало ИА REGNUM, 4 июля данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса, обновленные 4 июля пресс-службой аппарата СНБО Украины, свидетельствовали, что за сутки на Украине подтвердили 914 случаев заражения коронавирусом.

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